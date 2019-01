El relativo precio de la necesidad

Con un tono que hace énfasis en el respeto hacia sus competidores en la interna, el dirigente comunista no elude opinar: que es inevitable “profundizar” en un cuarto gobierno del FA, que no se podrá cumplir con el programa si no se tocan los impuestos a los más ricos, y que no aceptará que los perjudicados sean los trabajadores. Andrade cree que se está en un “punto de inflexión”, en “el escenario político más complejo de los últimos 20 años”, marcado por una “feroz beligerancia” de la derecha en la región. A pesar de esa situación, dice que “no está en ningún tubo de ensayo” que la moderación sea la receta para el triunfo, pero tampoco propone un “movimiento insurgente”.