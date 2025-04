El sol y el dedo

Rechazamos, porque en México no hay desaparición forzada desde el Estado. Toda la vida luchamos contra eso, eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculado a la delincuencia organizada, que estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos por combatir, atender, pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado», fueron las palabras con que Sheinbaum respondió a la demanda, el 8 de abril. «Se les va a explicar cuál es el fenómeno que hay en México, porque hay mucho desconocimiento, muchísimo», agregó en alusión al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés). Ese mismo día, el Senado se declaró (con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones) «en absoluto desacuerdo» con el organismo de la ONU. «Su actitu...