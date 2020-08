El último acto

En el ya lejano mes de marzo, cuando se supo que el grupo editorial Hachette planeaba publicar este libro, la reacción de Ronan Farrow –hijo biológico de Allen y Mia Farrow– fue rápida de reflejos. «Me decepcionó enterarme por la prensa de que mis editores adquirieron las memorias de Woody Allen […] y que nos ocultaron esta decisión tanto a mí como a sus empleados mientras trabajábamos en Catch and Kill, un libro acerca de cómo ciertos hombres poderosos, incluyendo a Woody Allen, evitan su responsabilidad por el abuso sexual», declaró Ronan Farrow, ganador del Pulitzer, en 2018, en la categoría Servicio Público, por un reportaje publicado en The New Yorker de gran utilidad para el movimiento #MeToo, en tanto que amplificó las voces de las mujeres sometidas al acoso y al abuso de Harvey We...