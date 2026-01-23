El último ciclo - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cine. Estreno: Chacra

El último ciclo

Diego Faraone
23 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Fotograma de la película.

Esta película1 supone un acercamiento a la cotidianeidad de una pequeña explotación rural en Sauce, Canelones, y desde allí pone el foco en la vida de Juan y Olga, productores de tomates, morrones, leche, quesos y carne, tanto porcina como vacuna. La película registra, sin comentarios ni entrevistas, un micromundo de prácticas, gestos y rutinas que rara vez ingresan al campo visual del espectador urbano. El director Ernesto Gillman no es un recién llegado al cine uruguayo. Su trayectoria se viene cimentando desde hace décadas: fue productor de campo en Una forma de bailar, asistente de producción en Whisky y asistente de dirección en títulos fundamentales como La perrera, El cuarto de Leo, El lugar del hijo y Los tiburones, entre otras producciones memorables. A esto se suma una extensa ex...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2096
Palabras clave:

Artículos relacionados

Destacados Suscriptores
La emergencia cíclica de la sequía en la producción agropecuaria.

El agua que falta

Daniel Erosa
Destacados Suscriptores

La pintora navegante que se encontró entre las sierras

Daniel Erosa