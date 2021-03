El uso de un guion atrasado

—Ante el aumento exponencial de los casos de coronavirus, ¿cómo ve la situación del país?

—No soy economista ni sanitarista, pero lo que uno observa, por la información de quienes manejan el tema de la salud –incluyo a quienes dirigen las mutualistas–, es que estamos en una situación de muy alto riesgo. Si bien se pueden tener camas libres, estas no pueden ser ocupadas, porque si entra gente a un CTI, no la pueden poner junto a alguien que tiene covid. Entonces, el tope es un poco más bajo que la suma de las camas. Lo otro es el tema del personal, que se va agotando, que se va contagiando, y no es tan fácil el reemplazo. Pero que opinen quienes saben de temas sanitarios. Por otro lado, tengo la percepción de que la situación es también altamente preocupante desde los puntos de vista ec...