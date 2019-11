En conserva

Los resultados confirman que Durazno continúa integrando el grupo de departamentos más

conservadores. El Partido Nacional y el Frente Amplio siguen siendo, en ese

orden, las primeras fuerzas, en parte porque los caudillos José Mujica y

Carmelo Vidalín facilitaron la reelección de los diputados. Aun así, cada una

perdió un 10 por ciento de su electorado en relación con 2014. La novedad se

dio en el tercer lugar: con casi un 17 por ciento de los votos, Cabildo Abierto

desplazó al cuarto lugar al Partido Colorado, aun cuando votó mejor que en

2009.

El partido del ex comandante fue

respaldado por casi 8 mil personas, aproximadamente un 17 por ciento del

electorado duraznense, muy por encima de su promedio nacional. El novel partido

presentó tres listas encabezadas por Guillermo Gurbindo, C...