Romper la burbuja - Semanario Brecha
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Con Andrés Manera, uruguayo de regreso de Cisjordania

Romper la burbuja

Daniel Gatti
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Único latinoamericano en un equipo de observación internacional que permaneció dos meses en Cisjordania, Andrés Manera relató a Brecha lo que allí vio. «Desde la guerra en Irán, todo se ha agravado para los palestinos en los territorios ocupados», dijo.

Héctor Piastri.

Montevideano, arquitecto, de 40 años, Manera se embarcó en enero para participar en uno de los equipos de observación y testimonio que desde hace un cuarto de siglo organiza el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI), dependiente del Consejo Mundial de Iglesias. Quería, entre otras cosas, disponer de elementos de primera mano que le permitieran confrontar con gente de su entorno cuya indiferencia le indignaba. Algunos de sus amigos o familiares en Uruguay le decían que «no se podía» opinar desde acá «sobre una realidad tan lejana y tan compleja» y un «conflicto de naturaleza religiosa» en el que «todos tienen parte de razón». Él les respondía que había ya suficientes elementos de información como para sí hacerlo. «Pero a la vez sentía que yendo, viendo y contando...

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Publicado en: Edición 2110 Mundo
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