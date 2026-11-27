¿Escuchan eso? Acaso es una lluvia de piedras. Oigan: no, no es tal; sino la voz de Pedro Lemebel. Cascada, enferma, distinta, laringectomizada, pero, sobre todo, algo: aún vital. Aún dispuesta a seguir diciendo. Pedro Segundo Mardones Lemebel (1952-2015) fue, y vaya si sigue siendo, una de las figuras más importantes de la literatura chilena de los últimos años. Aunque, en rigor de verdad, el campo de intervención –y las ondas expansivas de cada una de las cosas que hizo– no se limitó solo a las letras. Faltaba más. El pódcast Prenderse fuego: las voces de Pedro Lemebel resulta una visión expandida y expansiva de la figura del artista chileno. Es una biografía sonora, pero va mucho más allá. Producido por Podium Podcast Chile y el Centro Cultural Gabriela Mistral(Centro GAM) y disponible ...
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