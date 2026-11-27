La pregunta es vieja y testaruda: ¿Cuáles son, si es que los hay, los límites del humor? Para muchos hay ciertos asuntos sobre los cuales no conviene bromear, temas demasiado sensibles para solo convocar a la risa. Sin embargo, en tanto construcción dramática, la comedia crea un espacio que permite distancia, la posibilidad de habitar aquello que, bajo otra matriz, nos resultaría intolerable. El dramaturgo británico Martin McDonagh, responsable de varios filmes irreverentes –Escondidos en Brujas (2008), Tres anuncios por un crimen (2017)–, lo sabe bien y juega con los bordes más escabrosos de la comedia negra y el grotesco. Su película más reciente, Caballo salvaje nueve,1 transcurre en la antesala del golpe de Estado chileno del 11 de setiembre del 73, y el problema no es que se trate de ...
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