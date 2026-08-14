Espectar la violencia

Estrenar a García Lorca en Montevideo conlleva un gran peso histórico y simbólico. Recordemos el vínculo entre Margarita Xirgu, actriz catalana, amiga de García Lorca, a quien conoció en 1926, y gran difusora de su obra, directora de la EMAD e integrante de la Comedia Nacional. Fue Xirgu quien en 1945 estrenó por primera vez una versión de esta pieza en Buenos Aires, varios años luego de la muerte del autor. Ochandiano se propuso realizar un montaje con lenguaje contemporáneo de un texto ampliamente conocido, pero pocas veces llevado a escena. La Comedia Nacional ha montado a García Lorca en varias oportunidades en sus casi 80 años de historia (esta misma pieza fue estrenada en 1982 con dirección de Carlos Aguilera y actuación de Estela Medina, Nelly Weissel y Maruja Santullo, entre otras ...
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