 Espectar la violencia - Semanario Brecha
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La casa de Bernarda Alba por la Comedia Nacional

Espectar la violencia

Ana Laura Barrios
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

A 90 años de la muerte de Federico García Lorca, la Comedia Nacional estrena una versión de La casa de Bernarda Alba, último texto escrito por el poeta granadino antes de ser asesinado en la guerra civil. Para ello convocó a la directora española Amelia Ochandiano (directora, actriz y productora), quien también estará a cargo de la versión lírica en formato de ópera.

Difusión, Carlos Dossena.

Estrenar a García Lorca en Montevideo conlleva un gran peso histórico y simbólico. Recordemos el vínculo entre Margarita Xirgu, actriz catalana, amiga de García Lorca, a quien conoció en 1926, y gran difusora de su obra, directora de la EMAD e integrante de la Comedia Nacional. Fue Xirgu quien en 1945 estrenó por primera vez una versión de esta pieza en Buenos Aires, varios años luego de la muerte del autor. Ochandiano se propuso realizar un montaje con lenguaje contemporáneo de un texto ampliamente conocido, pero pocas veces llevado a escena. La Comedia Nacional ha montado a García Lorca en varias oportunidades en sus casi 80 años de historia (esta misma pieza fue estrenada en 1982 con dirección de Carlos Aguilera y actuación de Estela Medina, Nelly Weissel y Maruja Santullo, entre otras ...

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Publicado en: Cultura Edicion 2125
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