“Para mí, es una

concepción que nace desde el análisis de las propias realidades del colectivo y

las mujeres negras. No podés hablar de feminismo negro si no hablás de la

condición de clase. La lucha de pasar de no persona a persona es la que ha

atravesado a las generaciones.” “Para mí, el feminismo negro lo que hace es

enriquecer al feminismo en general. No es sólo combativo, sino que interpela,

genera apertura, escucha y diversidad. Es transformador. Permite tomar

conciencia de la identidad política como mujeres afrodescendientes.” “Para mí,

el feminismo negro reconoce otra problemática estructural tan grande como el

patriarcado: no sólo vivo el machismo por ser mujer, sino que además vivo el

racismo. ¿Qué genera? Desigualdad social en

todos sus aspectos y mayor posibilidad de morir que...