“Esta guerra no era inevitable”

Volodymyr Ishchenko es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Kiev e investigador asociado del Instituto de Estudios sobre Europa Oriental de la Universidad Libre de Berlín. Su trabajo se ha centrado en el estudio de la sociedad civil, las protestas y los movimientos sociales de Ucrania y la región. Es autor de varios artículos académicos sobre la política ucraniana contemporánea, el levantamiento de Euromaidán y la guerra civil ucraniana comenzada en 2013-2014. Ha publicado en Post-Soviet Affairs, New Left Review, Globalizations, Commons: Journal of Social Criticism, entre otras revistas especializadas, y ha colaborado con The Guardian y Jacobin, entre otros medios internacionales. Actualmente está trabajando en la obra colectiva El levantamiento de Maidan: ...