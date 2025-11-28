Ética, arte, ética del arte y poder

En el fútbol, cuando el juez estuvo muy bien nadie empieza por hablar de él porque interpretó el sentir general. Algo así pasa con este premio: resulta natural. Un sentimiento de «ya era hora» es la mejor felicitación para el jurado.

Al propio Camnitzer sí le caben dudas, como lo expresó en su sobria y sincera alocución, porque hace mucho tiempo que vive en el exterior, y los artistas locales tienen un mercado pequeño y escasos estímulos. Pero habíamos convenido en que el fallo del jurado es inapelable y eso podría incluir al premiado. Y Camnitzer vive en el exterior, pero no se fue. Y, sobre todo, es un intelectual que ha generado y genera pensamiento y escuela.

El Figari premia la trayectoria y la de Camnitzer se destaca no solo por larga –como dijo también–, sino por fecunda y coherente. Hay temas éticos constantes que desarrolla a través de distintos enfoques y medios. Él dice que es artista plástico por circunstancias, pero que la ética lo define como persona individual y social.

Arte, información, conocimiento, educación, ética y poder

Ve en el arte un instrumento para buscar información relevante y transmitirla. Los canales de transmisión, en las telecomunicaciones y en la comunicación humana, tienen capacidad limitada, atenuación y ruido. Lo que en tecnología son limitaciones de ancho de banda y ruido, en las comunicaciones humanas son tiempo, incomprensión o distorsión. Sin embargo, Shannon mostró que en ciertas condiciones se puede transmitir sin error. El artista, consciente de las limitaciones, transmite no solo información sino pensamiento. En esta época de información redundante, sobreabundante y muchas veces vacua, vienen al caso las jerarquías que establece T. S. Eliot: «Where is the wisdom we have lost in knowledge?/ Where is the knowledge we have lost in information?».

El conocimiento lleva a la educación, otro de los temas del artista. El conocimiento se crea, se enseña, se aprende, se re-crea. Enseñar y aprender son distintos, pero no existen uno sin el otro; en francés son la misma palabra. Para Camnitzer, arte y educación están estrechamente vinculados.

Dice el artista: «En la relación ética-política-arte, por lo menos en lo que se refiere a mi posición personal, es la plataforma ética la que informa el resto. La política es el campo de las estrategias a utilizar para implementar esa ética, y el arte es uno de los varios instrumentos apropiados para ello». Hay una ética en el ejercicio del arte: el artista no expone su visión personal buscando adeptos, no asume una posición de poder. Quiere generar pensamiento independiente, como los grandes maestros. La obra de Camnitzer es constantemente pedagógica y democrática en este sentido.

Su concepto de ética está directamente relacionado con el poder, que pocos detentan (en el sentido más propio de la palabra) y muchos sufren. El poder se comporta como un recurso limitado, que convendría distribuir equitativamente para bien de la humanidad, pero está muy mal distribuido. El poder a su vez es tiempo, el bien más preciado: tener tiempo y poder disponer de él.

Algunos trazos de la exposición «La resurrección de Simón Rodríguez»

La exposición instalada en el Museo Figari es fiel a la trayectoria que se reconoce, a sus temas y a su constante renovación. Simón Rodríguez vivió entre los siglos XVIII y XIX; es muy conocido por haber sido maestro de Simón Bolívar. Fue un gran pensador; dejó interesantes escritos sobre la independencia latinoamericana, la educación y el poder, que contienen brillantes aforismos y están a veces ilustrados con diagramas. Resulta muy oportuna su presencia en el Museo Figari, dado que Figari también fue pensador y pedagogo.

Simón Rodríguez logró transmitir ideas precursoras a través del canal ruidoso del tiempo por medio de sus escritos. Además, Camnitzer, que quisiera tomar un café con él, lo busca (¿lo encuentra?) ayudado por mediadores: médiums (de ahí su nombre) e inteligencia artificial, lo que puede dar lugar a varios mensajes. Entre ellos, que el uso acrítico de la inteligencia artificial no se diferencia de otros ocultismos. O que, entre creer y reventar, siempre es mejor creer, sobre todo cuando de ahí surgen curiosidad e investigación.