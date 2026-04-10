Grabado en la memoria - Semanario Brecha
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Muestra. Club de grabado de Montevideo

Grabado en la memoria

Pablo Thiago Rocca
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Cabeza (1975), grabado en linóleo de Gladys Afamado.

No es la primera vez que el Cabildo de Montevideo evoca con una exposición la memoria gráfica del Club de Grabado de Montevideo (CGM).1 Hace pocos años tomó la iniciativa de celebrar el centenario de Leonilda González (1923-2017), histórica fundadora de la institución. Nada de lo que se haga será poco para hacerle justicia a este emprendimiento que funcionó durante medio siglo (1953-2003), aunque en sus últimos años cayera en un franco declive hasta su completa disolución, la pérdida de la casa y el robo de buena parte de su archivo. La exposición es oportuna y necesaria, ya que vuelve a poner la mirada en la importancia del CGM y a habilitar nuevos abordajes y lecturas, como las de género, por ejemplo, en un año en que la serie de grabados Novias Revolucionarias, de González, participa de...

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Publicado en: Cultura Edición 2107
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