Los faltantes del cóndor - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Peripecias de una obra de Luis Pedro Cantú

Los faltantes del cóndor

Pablo Thiago Rocca
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

En 1938 el escultor Luis Pedro Cantú perdió un brazo en un accidente de caza y tuvo que abandonar su especialidad para dedicarse a la pintura. La última gran obra escultórica que realizó antes de la amputación, un cóndor asociado a un busto de Florencio Sánchez, fue vandalizado en noviembre pasado. Con este hecho, el destino, que es imprevisible y a veces irónico, volvió a juntar a ambos, autor y obra, por sus faltantes. Aunque el final de esta historia aún está por contarse.

Héctor Piastri.

Entre el 10 y el 11 de noviembre del año pasado, la escultura Cóndor, de Luis Pedro Cantú (1882-1943), situada en el lago artificial Chacón del parque Rodó, amaneció vandalizada: la decapitaron y le cercenaron un ala. Se trató, seguramente, de un robo con el objetivo de fundir el metal constitutivo, bronce, y venderlo por su valor en peso neto; una práctica que no es nueva y que ha afectado a numerosos monumentos y esculturas de la capital, como La carreta y La diligencia, de José Belloni, Hernandarias, de Antonio Pena, Vaimaca Pirú, de Edmundo Prati y Abayubá, de Juan Luis Blanes, entre otros bienes patrimoniales. Como en los casos anteriores, no se ha encontrado a los responsables. Quien ha llevado adelante un pormenorizado abordaje de estos temas, proyecto curatorial incluido, es el art...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2103
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura
El adiós a Linda Kohen (1924-2026)

Tras el gran misterio

Pablo Thiago Rocca
Cultura
Luis Camnitzer, XXIX Premio Figari

Ética, arte, ética del arte y poder

María Simon
40 años después
Con el escritor olimareño Gustavo Espinosa

«La técnica ha posibilitado el ensamble digital de Dios»

Sofi Richero
Cultura Suscriptores
Encuentro Internacional de Artes Vivas

Abierto a todo futuro

Carolina Silveira
Destacados

En el aire

Mónica Robaina