Furia de titanes

Tras semanas de intensas e infructuosas negociaciones entre Terminal Cuenca del Plata SA (TCP) –propiedad de la empresa belga Katoen Natie SA– y su sindicato, y ante un conflicto que aumentaba en intensidad, el Poder Ejecutivo dispuso «con carácter transitorio y limitado» la fijación de «servicios mínimos», que aseguren una operativa adecuada en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Fundada en disposiciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la resolución busca atenuar el impacto de las medidas gremiales «en un servicio de importancia trascendental» para la producción nacional y el comercio exterior del país. Se trata de un camino alternativo a la declaración de esencialidad del servicio portuario, que...
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