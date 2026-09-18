 Furia de titanes - Semanario Brecha
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El conflicto laboral en TCP y los millones de dólares en danza

Furia de titanes

Mauricio Pérez
18 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El puerto de Montevideo volvió a ser foco de disputa entre los grandes jugadores del sistema portuario que operan en suelo nacional. Neltume Ports, accionista de Montecon, avanza en una propuesta para instalar una nueva terminal especializada –con una inversión millonaria–, mientras TCP comienza a mover sus fichas para cerrarle el camino a su competencia, utilizando como arma principal el contrato firmado en 2021 con el Estado uruguayo.

Puerto de Montevideo. Héctor Piastri.

Tras semanas de intensas e infructuosas negociaciones entre Terminal Cuenca del Plata SA (TCP) –propiedad de la empresa belga Katoen Natie SA– y su sindicato, y ante un conflicto que aumentaba en intensidad, el Poder Ejecutivo dispuso «con carácter transitorio y limitado» la fijación de «servicios mínimos», que aseguren una operativa adecuada en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Fundada en disposiciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la resolución busca atenuar el impacto de las medidas gremiales «en un servicio de importancia trascendental» para la producción nacional y el comercio exterior del país. Se trata de un camino alternativo a la declaración de esencialidad del servicio portuario, que...

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Publicado en: Edición 2130 Uruguay
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