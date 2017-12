Hay que ganarse la vida

El libro de la mexicana Cristina Rivera Garza (Matamoros, Tamaulipas, México, 1964) es extraño. Al principio parece un homenaje a Rulfo en el centenario de su nacimiento, y sin embargo la Fundación Juan Rulfo lo descalificó por considerarlo difamatorio. Tras la ambigüedad de un título como Había mucha neblina o humo o no sé qué, que anuncia cierto menoscabo en la mirada, el libro sigue las huellas biográficas y literarias del autor de El llano en llamas a través del espacio, el tiempo y determinadas circunstancias políticas, sociales y laborales, reuniendo textos tan heterogéneos que durante un buen tramo la intención de la autora no queda clara. Después dirá que su interés no era escribir una biografía clásica sino aventurarse en “un experimento narrativo”. Es así que, con total libertad,...