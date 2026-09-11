 Glosas en torno a un libro - Semanario Brecha
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Libros. Pepe Mujica y el pensamiento filosófico

Glosas en torno a un libro

Sofía Ache
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

¿Cómo he de vivir? El camino filosófico de Mujica, de Gustavo Pereira. Editorial Crítica, Montevideo, 2026. 208 págs.

En el primer aniversario del fallecimiento del presidente José Pepe Mujica irrumpe en librerías de plaza un libro inusual dentro de la profusa obra dedicada al exmandatario. A diferencia de aquellas que ponen el foco en las ideas político-partidarias de Mujica o en su trayectoria vital, esta obra de Gustavo Pereira1 se orienta a escudriñar las concepciones filosóficas latentes en los discursos y audiciones públicas de la última década. La estructura del libro es sencilla y ello redunda en una lectura ágil y fluida. Se trata de una introducción y cuatro capítulos que hilvanan extractos de alocuciones públicas de Mujica –cuidadosamente seleccionadas por el autor– al hilo de preguntas nodales de la filosofía moral, que podrían resumirse en la fórmula que da nombre al libro. Si bien la pregunt...

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Publicado en: Cultura Edición 2129
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