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La Odisea de Christopher Nolan

Elige tu propia aventura

Soledad Castro Lazaroff
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

La elección de La Odisea no constituye una anomalía dentro de la filmografía del director, sino la culminación lógica de una obsesión que atraviesa toda su obra: apropiarse de relatos que pertenecen al imaginario colectivo para reescribirlos bajo una sensibilidad contemporánea.

Fotograma de la película.

En general, Christopher Nolan interviene sobre aquellas mitologías que la cultura ya ha consagrado: lo hizo con Batman, despojándolo de buena parte de su dimensión pulp y convirtiéndolo en una figura trágica, atravesada por dilemas políticos, morales y filosóficos; lo hizo en Oppenheimer, transformando el desarrollo de la bomba atómica en una tragedia moderna sobre la responsabilidad, el poder y el conocimiento. En el caso de La Odisea,1 desplaza el centro de gravedad del poema homérico desde la astucia aventurera hacia la gravedad existencial; la diferencia con sus películas anteriores es que, a la hora de realizar esta adaptación, se está enfrentando a un texto que reúne algunos de los tópicos que han definido la tradición narrativa occidental: el viaje como proceso de transformación, la...

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Publicado en: Cultura Edición 2122
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