Grietas en la impunidad

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

quiero apartar la tierra parte a parte

a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

y besarte la noble calavera

y desamordazarte y regresarte.

Fragmento de «Elegía», de Miguel Hernández

Sostiene Fernando Butazzoni en el prólogo a Tierra mínima: «Un desaparecido es alguien forzado a atravesar todos los límites para ubicarse en un territorio dominado por la incertidumbre. Es quien es sin ser. Quien está sin estar. Emerge un trastorno simbólico, un vacío, viene el desespero y luego la desesperanza y después la porfía. Hasta que por fin lo encuentran y comienza el retorno. No hay celebración, sino duelo, no hay alegría, sino tristeza. Las verdades de unos prevalecen, las mentiras de otros se derrumban. El empeño sigue. C...