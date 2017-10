Hay con qué cabecear

Un día de octubre de 2017 escuché en la radio a un futbolista profesional, de primera división, decirle a un periodista que si alguien no le atiende el teléfono o se abstiene de dar declaraciones, también puede hacer periodismo. Inesperado. Los futbolistas, acostumbrados a soportar juicios de valor sobre su desempeño laboral, hoy miran de frente a los que damos versiones sobre ellos y argumentan con claridad sus expresiones y conductas. Algo así les voy a contar a Emilia y a Felipe, cuando sean más grandes y me pregunten sobre mi oficio-profesión y mi vínculo con el fútbol, pero ahora no puedo, no entenderían, tienen casi un año, edad similar a la de este conflicto.

Los jugadores profesionales del fútbol uruguayo aparecen en los medios de comunicación como actores sociales fuera de la l...