 «Hoy la soberanía política requiere de una soberanía tecnológica» - Semanario Brecha
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Con el filósofo argentino Santiago Liaudat

«Hoy la soberanía política requiere de una soberanía tecnológica»

Joaquín Moreira Alonso
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de La Plata, profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata, filósofo especialista en ciencia, tecnología y pensamiento nacional, y referente de la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, espacio que ahora enfrenta el desmantelamiento del sistema científico argentino. Santiago Liaudat estuvo en Montevideo recientemente y habló con Brecha sobre la necesidad de vincular la ciencia y la tecnología al pensamiento latinoamericano. Porque «la dependencia tecnológica es el corazón de la dependencia», sostiene.

Santiago Liaudat. Federico Gutiérrez.

—¿Por qué es relevante pensar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva geográfica, política, geopolítica y socialmente situada, cuando se supone que son asuntos más bien universales? —Esta es una discusión que en nuestro continente se remonta, por lo menos, a los años sesenta. En ese momento la ciencia y la tecnología todavía estaban dominadas por un modelo positivista, o neopositivista, que empezaba a resquebrajarse. En 1962 aparece La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, y luego otras miradas que van a ir cuestionando ese modelo. Y ya en los años sesenta y setenta se empezó a ver que la perspectiva que tenemos de la problemática incide en el modo en que esa problemática se configura. Esta reflexión atravesaba distintos ámbitos del saber –teoría de la depend...

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Publicado en: Edición 2126 Uruguay
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