«Hoy la soberanía política requiere de una soberanía tecnológica»

—¿Por qué es relevante pensar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva geográfica, política, geopolítica y socialmente situada, cuando se supone que son asuntos más bien universales? —Esta es una discusión que en nuestro continente se remonta, por lo menos, a los años sesenta. En ese momento la ciencia y la tecnología todavía estaban dominadas por un modelo positivista, o neopositivista, que empezaba a resquebrajarse. En 1962 aparece La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, y luego otras miradas que van a ir cuestionando ese modelo. Y ya en los años sesenta y setenta se empezó a ver que la perspectiva que tenemos de la problemática incide en el modo en que esa problemática se configura. Esta reflexión atravesaba distintos ámbitos del saber –teoría de la depend...