Misma cara de unas pocas monedas - Semanario Brecha
Edición 2078
Cultura y ciencia en el presupuesto

Misma cara de unas pocas monedas

Luciano Costabel
19 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

Uruguay alcanza hitos científicos de relevancia internacional, pero sus museos y sus centros de investigación no tienen suficientes recursos para sostenerlos. Mientras el Museo Nacional de Historia Natural –dependiente de la Dirección Nacional de Cultura–, el Instituto Clemente Estable y la Udelar reciben presupuestos magros, el gobierno busca concentrar en la Presidencia el diseño y el control de la política científica. «El nuevo Conicyt perdería su pluralidad», dice la representante de la universidad en ese organismo.

Movilización de los gremios de la educación, en reclamo por presupuesto, el 18 de setiembre. Magdalena Gutiérrez

A más de 4 mil metros de profundidad, un pequeño robot se abre paso en la penumbra. Desde la superficie, científicos uruguayos y extranjeros operan el artefacto y transmiten, en tiempo real, imágenes de formas de vida que hasta ahora eran desconocidas o solo existían en registros. Corales, almejas, esponjas, pulpos de colores y peces son algunas de las especies captadas en pantalla. La expedición del Falkor (Too), frente a la costa uruguaya, abre una ventana a un ecosistema desconocido y de enorme valor para la ciencia.
A partir de hoy, cuando los científicos regresen a tierra firme, las muestras recolectadas se convertirán en la base de futuras investigaciones, pero también en patrimonio común: material biológico y geológico al que toda la ciudadanía debería tener acceso. Sin embargo...

Publicado en: Edición 2078 Uruguay
