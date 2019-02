Ideas trasnochadas

La iniciativa de algunos “allegados” del teniente general Guido Manini Ríos de inscribir una agrupación política que impulsaría al comandante del Ejército como candidato a la presidencia estimuló diversas especulaciones sobre sus intenciones. Por supuesto que Manini, quien pasará a retiro recién en febrero de 2020, no podrá ser candidato en estas elecciones, aun cuando renuncie hoy a su condición de militar activo. Consultado en San José, donde impuso al general Gerardo Fregosi como jefe de la División de Ejército II, Manini dijo: “Es un uso que se hace del nombre, pero creo que no me corresponde contestar ese tipo de cuestiones”. Sin embargo, de inmediato comentó: “No es la primera vez que soy llamado para ocupar un cargo político”.

La irrupción de este nuevo elemento político en las g...