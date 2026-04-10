Igual que siempre

El ministro del Interior, Carlos Negro, ingresó al hemiciclo de la Cámara de Senadores y saludó, uno por uno, a los legisladores presentes. Era la séptima vez que concurría al Parlamento para hablar sobre la seguridad. La última había sido un mes atrás, ante la Comisión Permanente, pero esta fue más rutilante, una interpelación. El senador Pedro Bordaberry lo convocó para que explique la política de seguridad del gobierno con la reciente presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública como eje del debate. Durante horas, una vez más, oficialismo y oposición intercambiaron críticas sobre el rumbo de la seguridad. La intervención de Bordaberry tuvo poco presente y mucho pasado. El legislador dijo que el objetivo era alertar al gobierno para que no repita los errores. «La de 2010 a 2020 fu...