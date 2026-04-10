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Nueva interpelación por seguridad, con debates sobre el pasado

Igual que siempre

Mauricio Pérez
10 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

El ministro del Interior, Carlos Negro, salió airoso de la interpelación por la política de seguridad del gobierno. La oposición criticó el Plan Nacional de Seguridad Pública que –a su juicio– está cargado de diagnósticos y falto de medidas concretas, pero la bancada del Frente Amplio expresó su «máximo respaldo» a la gestión y al rumbo de la política de seguridad. En medio del debate, el ministro presentó los datos de violencia y criminalidad del primer trimestre de 2026, que muestran una baja de todos los delitos, incluidos los homicidios y la violencia doméstica.

Carlos Negro, ministro del Interior, durante la interpelación en Cámara de Senadores, el 9 de abril. Comunicación FA, Carlos Lebrato.

El ministro del Interior, Carlos Negro, ingresó al hemiciclo de la Cámara de Senadores y saludó, uno por uno, a los legisladores presentes. Era la séptima vez que concurría al Parlamento para hablar sobre la seguridad. La última había sido un mes atrás, ante la Comisión Permanente, pero esta fue más rutilante, una interpelación. El senador Pedro Bordaberry lo convocó para que explique la política de seguridad del gobierno con la reciente presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública como eje del debate. Durante horas, una vez más, oficialismo y oposición intercambiaron críticas sobre el rumbo de la seguridad. La intervención de Bordaberry tuvo poco presente y mucho pasado. El legislador dijo que el objetivo era alertar al gobierno para que no repita los errores. «La de 2010 a 2020 fu...

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Publicado en: Edición 2107 Uruguay
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