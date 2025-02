«Si hubo una guerra contra el narco, señores, la perdieron»

—Usted dice que hay que cambiar el enfoque de las políticas de seguridad. ¿Cuál considera que es el enfoque actual y hacia dónde cree que debe ir?

—Pensaba, en estos días sobre todo, que en realidad lo que hay que cambiar es eso de jugar permanentemente para la tribuna. Eso que hacen algunos actores políticos cuando hablan sobre la actitud que hay que tener. Que tiene que ser una actitud de ganar y no de perder. Como no soy un actor político, no siento la necesidad de estar jugando con la tribuna, siento la necesidad de hacer cosas, políticas públicas basadas en evidencia, conseguir datos, asesorarme con personas que han estudiado estos fenómenos, que se han formado. La realidad es que entro al ministerio en una situación crítica.

—¿Ese es su diagnóstico?

—Sí. Es una situación crítica, con...