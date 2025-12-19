«La confusión entre judíos e Israel es usada por los antisemitas» - Semanario Brecha
Con Ohad Kozminsky, del consejo judío de Australia

«La confusión entre judíos e Israel es usada por los antisemitas»

Francisco Claramunt
19 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Tras el atentado antisemita en Sidney, Brecha habló con el representante de una de las organizaciones de la comunidad judía australiana sobre la lucha contra esa forma de racismo, el impacto del genocidio en Gaza y cómo enfrentar el crecimiento de la violencia y la deshumanización.

Una mujer se lamenta por las víctimas del tiroteo de la playa Bondi, en Sídney, Australia, el 15 de diciembre. Xinhua, Ma Ping.

Al menos 16 personas fueron asesinadas y 40 heridas en el ataque del domingo 14 contra una multitud que celebraba la fiesta judía de Hanuká en la playa de Bondi, en Sidney. Los atacantes fueron identificados como dos hombres de ascendencia india que las autoridades presumen vinculados al Estado Islámico. Ohad Kozminsky es docente en Melbourne, donde imparte clases sobre historia del Holocausto, literatura judía y filosofía de la ética. Es miembro ejecutivo del Consejo Judío de Australia (CJA), que se presenta como una coalición de académicos, abogados, escritores y docentes judíos abocada a combatir el antisemitismo y el racismo. La organización sostiene que «la seguridad judía no está reñida con la libertad palestina» y se opone «a la ocupación israelí y a que se prioricen los derechos de...

