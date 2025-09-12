El pastorcito mentiroso - Semanario Brecha
Edición 2077 Suscriptores
Los informes que buscan presentar el creciente rechazo a Israel en Uruguay como un «alza del antisemitismo»

El pastorcito mentiroso

Francisco Claramunt
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

En los últimos días, medios uruguayos alertaron de un «alza» del antisemitismo en el país. Pero el 80 por ciento de los casos relevados por el organismo detrás de la difusión de esta «noticia» son críticas a Israel y al sionismo como ideología política, y no ataques a los judíos ni al judaísmo. Los críticos de esta campaña afirman que la manipulación del término con fines políticos pone en peligro a las comunidades judías, en un contexto en el que sí existen amenazas reales.

Concentración convocada por el Comité Central Israelita del Uruguay a un año del ataque de Hamás en Israel. FocoUy, Gastón Britos

"Alza" del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias», tituló en agosto Búsqueda y replicó Caras y Caretas, que informaron que, «en Uruguay, casi un tercio de los comentarios en portales digitales es antisemita». El Observador, El País y Montevideo Portal compartieron la noticia, y varias radios alertaron de una «reactivación en Uruguay de las expresiones de antisemitismo, sobre todo en redes sociales», con un auge «por encima del promedio regional», según un conductor de Del Sol. Dos canales de tevé señalaron que «en medios digitales uruguayos hay más del doble porcentual de contenido antisemita que en medios de otros países». Todos los reportes refirieron al último informe del grupo Observatorio Web (OW). Ninguno advirtió, sin embarg...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2077 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados