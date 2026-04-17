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Brasil bajo presión

¿Lobby estás?

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Mientras el Congreso analiza un proyecto de ley que castiga como actos antisemitas críticas al Estado de Israel, las presiones del lobby «sensibilizan» a una parte del progresismo brasileño y a sectores del propio gobierno de Lula.

Sesión especial en «homenaje a las víctimas del ataque de Hamas», el 7 de octubre de 2025, en el Senado Federal, en Brasilia. Comunicación Senado Federal, Edilson Rodrigues.

«Una pauta que aparenta ser progresista, que es el combate a una forma de discriminación racial, en realidad sirve para censurar críticas al Estado de Israel», dice el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Bruno Huberman en un video en el que presenta un artículo publicado recientemente en la revista Carta Capital. El video, titulado «Mordaza sionista», se refiere al proyecto 1424/2026 elevado por la diputada Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño, que recoge la polémica definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retiró la adhesión de Brasil a esa definición en julio pasado, en medio de una crisis diplomática con...

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Publicado en: Acento: Sionismo en el cono sur Edición 2108
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