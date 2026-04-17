¿Lobby estás?

«Una pauta que aparenta ser progresista, que es el combate a una forma de discriminación racial, en realidad sirve para censurar críticas al Estado de Israel», dice el profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo Bruno Huberman en un video en el que presenta un artículo publicado recientemente en la revista Carta Capital. El video, titulado «Mordaza sionista», se refiere al proyecto 1424/2026 elevado por la diputada Tabata Amaral, del Partido Socialista Brasileño, que recoge la polémica definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retiró la adhesión de Brasil a esa definición en julio pasado, en medio de una crisis diplomática con...
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