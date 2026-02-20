La contracara brasileña - Semanario Brecha
Edición 2100 Suscriptores
Menos horas de trabajo, más derechos

La contracara brasileña

Pablo Pozzolo
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Dos propuestas de enmiendas constitucionales avanzan no sin dificultades en el parlamento brasileño para reducir la jornada laboral y asegurar más derechos a los trabajadores.

Manifestación por el fin del turno 6 × 1 y la reducción de la jornada laboral semanal, en la avenida Paulista, San Pablo, el 1 de mayo de 2025. AFP, Brazil Photo Press, Marina Uezima.

A fines de 2023 Rick Azevedo, un dependiente farmacéutico de Río de Janeiro de 29 años, subía a TikTok un video que se haría rápidamente viral. «No podemos permitirque este régimen esclavista nos siga esclavizando con nuestra complacencia. No paso hambre solamente porque tengo una madre que me ayuda y tengo otras fuentes de ingresos, pero hay gente que trabaja y no tiene qué comer. Estamos viviendo la esclavitud en carne propia sin hacer nada», decía, y convocaba a una «rebelión contra el sistema de trabajo». El apoyo que tuvo fue masivo, sobre todo de parte de trabajadores de supermercados, centros comerciales, aplicaciones de reparto y transporte, precarios… Al cabo de unas pocas semanas surgió un movimiento, Vida Más Allá del Trabajo (VAT, por sus siglas en portugués), que acabaría por ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2100 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2100 Suscriptores
La reforma laboral de Javier Milei

Experimento de laboratorio a escala global

Fabián Kovacic
Edición 2094 Suscriptores
Somalilandia, Estados Unidos, Argentina

Punto y seguido

Daniel Gatti
Edición 2090 Suscriptores
Dos años de Milei

Argentina, bocado de las corporaciones

Fabián Kovacic
Edición 2090 Suscriptores
Con Victoria de Masi, sobre Karina Milei

De «la que vendía tortas» a «el Jefe»

Rafael Rey
Edición 2086 Suscriptores
La derecha argentina marcha por los militares condenados

Ese clima

Fabián Kovacic