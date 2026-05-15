La desesperación estratégica - Semanario Brecha
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El retorno de la amenaza nuclear

La desesperación estratégica

Raúl Zibechi
15 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

El debate sobre la guerra nuclear ha oscilado entre la «aniquilación mutua asegurada» que destruiría el planeta y quienes afirman que «la bomba atómica es un tigre de papel». Ahora que están en guerra, por primera vez en 80 años, países que poseen arsenales nucleares, el tema está en su apogeo.

Lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars en el campo de pruebas de Plesetsk, en el norte de Rusia, durante unas maniobras de las fuerzas nucleares del país el 22 de octubre de 2025. AFP, Ministerio de Defensa de Rusia.

«Gracias a [Donald] Trump y Netanyahu, ahora todo el mundo quiere tener armas nucleares», dice un titular del South China Morning Post del 5 de mayo. «El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los sucesivos presidentes de Estados Unidos han pasado la mayor parte de las últimas tres décadas advirtiendo que un Irán con armas nucleares amenazaría al mundo entero. Ahora, gracias a la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel, es posible que Irán tenga que ir a lo nuclear argumentando autodefensa», destaca el columnista. El debate sobre las armas nucleares llegó incluso al Congreso en Washington, cuando 30 legisladores demócratas pidieron poner fin al silencio oficial sobre el programa de armas nucleares de Israel, lo que se considera «un quiebre en la cautela bipartidista que Washington...

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Publicado en: Edición 2112 Mundo
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