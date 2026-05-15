La desesperación estratégica

«Gracias a [Donald] Trump y Netanyahu, ahora todo el mundo quiere tener armas nucleares», dice un titular del South China Morning Post del 5 de mayo. «El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los sucesivos presidentes de Estados Unidos han pasado la mayor parte de las últimas tres décadas advirtiendo que un Irán con armas nucleares amenazaría al mundo entero. Ahora, gracias a la guerra ilegal de Estados Unidos e Israel, es posible que Irán tenga que ir a lo nuclear argumentando autodefensa», destaca el columnista. El debate sobre las armas nucleares llegó incluso al Congreso en Washington, cuando 30 legisladores demócratas pidieron poner fin al silencio oficial sobre el programa de armas nucleares de Israel, lo que se considera «un quiebre en la cautela bipartidista que Washington...
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