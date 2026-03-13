La encrucijada de los kurdos de Irán

Un sinfín de versiones echaron a correr sobre la posibilidad de una «operación terrestre» encabezada por los partidos políticos kurdos de Irán –y sus brazos armados– con el apoyo de Washington y Tel Aviv. CNN, Fox News, Reuters, medios israelíes y diversos portales de Oriente Medio repitieron, una y otra vez, la inminencia de una «invasión» kurda a Irán. El pueblo del Kurdistán iraní (Rojhilat) está conformado por entre 8 y 10 millones de personas. Recostadas sobre los montes Zagros –la frontera natural entre Rojhilat y Bashur (región kurda de Irak)–, soportaron durante décadas la represión sistemática del Estado iraní, ya sea en su versión dinástica con el sha Pahlavi hasta 1979 o bajo la república islámica dirigida por Ruhollah Jomeini. Aunque los kurdos fueron un pilar fundamental en el...
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