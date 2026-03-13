La encrucijada de los kurdos de Irán - Semanario Brecha
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El tironeo de siempre

La encrucijada de los kurdos de Irán

Leandro Albani
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Con la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, los kurdos que viven en la república islámica se vieron sometidos, nuevamente, a un fuego cruzado.

Taha Karimi, miembro del Partido Democrático del Kurdistán Iraní, en su casa después de un ataque con drones llevado a cabo por grupos respaldados por Irán, en la localidad de Soran, el 8 de marzo. AFP, Safin Hamid.

Un sinfín de versiones echaron a correr sobre la posibilidad de una «operación terrestre» encabezada por los partidos políticos kurdos de Irán –y sus brazos armados– con el apoyo de Washington y Tel Aviv. CNN, Fox News, Reuters, medios israelíes y diversos portales de Oriente Medio repitieron, una y otra vez, la inminencia de una «invasión» kurda a Irán. El pueblo del Kurdistán iraní (Rojhilat) está conformado por entre 8 y 10 millones de personas. Recostadas sobre los montes Zagros –la frontera natural entre Rojhilat y Bashur (región kurda de Irak)–, soportaron durante décadas la represión sistemática del Estado iraní, ya sea en su versión dinástica con el sha Pahlavi hasta 1979 o bajo la república islámica dirigida por Ruhollah Jomeini. Aunque los kurdos fueron un pilar fundamental en el...

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Publicado en: Edición 2103 Mundo
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