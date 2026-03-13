Una sociedad cansada de guerra

Jiang Jianfeng, uno de los científicos estrella de la actualidad con solo 30 años, dejó el célebre Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y regresó a la Universidad de Pekín para servir como investigador principal y supervisor de doctorado. Jianfeng está especializado en semiconductores y ha desarrollado una carrera casi increíble: mientras la mayoría de los académicos tardan de ocho a diez años para obtener un doctorado y convertirse en supervisores, Jianfeng lo ha hecho en solo 18 meses. Su investigación se centra en el seleniuro de indio bidimensional (InSe), que desafía la «hegemonía basada en silicio» y podría ayudar a China a avanzar en el sector de los chips (South China Morning Post, 8-III-26). El genio matemático Wan Daqing, ganador del premio de matemáticas más importante...
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