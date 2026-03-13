«Nos defendemos en una guerra que no empezamos»

Hace dos semanas Estados Unidos e Israel inauguraron sus ataques contra Irán con el asesinato del líder iraní Alí Jamenei y la masacre de más de 160 niñas en una escuela de la ciudad de Minab, una matanza que The New York Times, con base en una investigación del propio Pentágono, confirmó este miércoles como de autoría estadounidense. A los múltiples ataques en su territorio, Irán ha respondido con bombardeos con drones y misiles contra Israel y varios países árabes de la región que alojan bases estadounidenses, con el resultado de más de 1.200 muertos iraníes (según cifras oficiales de Irán), 18 israelíes (según cifras oficiales de Israel) y nueve soldados estadounidenses (también según cifras de su gobierno). En este marco, Baniasad recibió a Brecha y conversó largamente con el semanario...
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