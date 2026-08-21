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Libros. Diario de menopausia, de Laura Wittner

La forma y el tema

María José Santacreu
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Diario de menopausia, de Laura Wittner. Criatura Editora, Montevideo, 2026. 144 págs.

Un libro con un título como Diario de menopausia resulta, a primera vista, poco alentador. Para empezar, descarta de un plumazo al 50 por ciento del público lector, ya que, salvo maridos extremadamente preocupados o médicos muy curiosos, es difícil imaginar lectores masculinos ávidos de adquirir un ejemplar de un libro que se anuncia de tal modo para sentarse a leerlo en el café. Del restante 50 por ciento, es dudoso pensar que habrá muchas chicas jóvenes corriendo a sumergirse en las experiencias del todavía lejano climaterio, y menos que lo vayan a hacer aquellas mujeres que ya hayan logrado dejar atrás esa desafiante etapa. ¿Cuál sería el título de un libro equivalente, es decir, uno que se refiriera a un evento físico transformativo de duración limitada que experimentarán uni...

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Publicado en: Cultura Edición 2126
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