La máquina de pensar

Es un gran enemigo de la sanidad mental y física. Sus causas son diversas, pero fundamentalmente se relaciona con la ansiedad de quienes lo padecen. Aquí el relato de varias personas que sufren insomnio y la mirada de tres especialistas que, desde distintos puntos de análisis, explican el fenómeno.

Gira en la cama y se acomoda, igual que un perro que se revuelca en la playa contra la arena tras salir del agua. Cuando no son las sábanas que están demasiado tirantes, o la cama mal tendida, es ese pijama que le queda incómodo, chico o grande, no sabe. A veces es un mosquito, ese que no se decide a picarla pero le sobrevuela la oreja, como si se divirtiera. Insiste en la canina rotación nocturna con las esperanzas de que el sueño llegue, pero una vez más no logra dormir. Mañana, cuando sien...