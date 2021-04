La otra emergencia

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), enfrentó los cuestionamientos que le formularon algunos integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el jueves 8 de abril, con la siguiente sentencia: «Si no lo hubiéramos hecho de la manera en que lo hicimos, con el aumento de las camas de CTI, con la distribución de las ambulancias, con los tomógrafos nuevos, con la redistribución de primer nivel, ya habríamos colapsado hace bastante tiempo, y no digo saturado: habríamos colapsado». Tan sólo seis días después, durante una recorrida por Maldonado, admitió ante los periodistas que los CTI del Hospital Español y de los hospitales de Rivera, Paysandú y Salto están «en situación de colapso». La contradicción no resultó evidente, ...