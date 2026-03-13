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Prácticas anticompetitivas en las empresas constructoras de obras públicas

La rotonda

Luciano Costabel
13 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Un puñado de constructoras domina la obra pública en Uruguay y se asocia entre sí con una frecuencia que limita la competencia en las principales licitaciones del Estado. Entre 2022 y 2025, las mayores empresas del sector se consorciaron más de cien veces para participar de proyectos millonarios. También se detectaron vínculos societarios cruzados, prácticas anticompetitivas y aportes prohibidos por la ley a las campañas electorales del presidente Yamandú Orsi, los intendentes Mario Bergara y Francisco Legnani, y el senador Rodrigo Blás.

Héctor Piastri.

El 19 de mayo de 2025 tuvo lugar una de las conferencias de prensa más singulares de los últimos años. En una larga mesa rectangular, autoridades del gobierno anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con el consorcio encargado del Ferrocarril Central para resolver un reclamo millonario por pagos pendientes. Lo particular de la escena no era solo el anuncio: sentados junto a los jerarcas que lo comunicaban estaban también dos representantes de las empresas que, hasta pocos días antes, habían advertido que iniciarían acciones judiciales contra el Estado uruguayo. Uno de ellos era el empresario Alejandro Ruibal, que resumió el episodio con una frase: «Lo que no te mata te fortalece». Tres meses después la escena volvió a repetirse de forma casi exacta. Esta vez no estaba en juego ningún lit...

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Publicado en: Edición 2103 Uruguay
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