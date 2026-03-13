La rotonda

El 19 de mayo de 2025 tuvo lugar una de las conferencias de prensa más singulares de los últimos años. En una larga mesa rectangular, autoridades del gobierno anunciaron que habían alcanzado un acuerdo con el consorcio encargado del Ferrocarril Central para resolver un reclamo millonario por pagos pendientes. Lo particular de la escena no era solo el anuncio: sentados junto a los jerarcas que lo comunicaban estaban también dos representantes de las empresas que, hasta pocos días antes, habían advertido que iniciarían acciones judiciales contra el Estado uruguayo. Uno de ellos era el empresario Alejandro Ruibal, que resumió el episodio con una frase: «Lo que no te mata te fortalece». Tres meses después la escena volvió a repetirse de forma casi exacta. Esta vez no estaba en juego ningún lit...