«La salud es el negocio más grande que existe»

—En las últimas semanas han circulado mensajes informales por distintas redes sociales advirtiendo acerca de la situación crítica de CASMU y sugiriendo a los usuarios cambiar de prestador lo antes posible. ¿Qué les diría a los usuarios que recibieron esta advertencia?

—Mucha tranquilidad. Están en la mejor institución del Uruguay y una de las mejores de América. Eso fue un ataque coordinado llevado adelante por un miembro del Consejo Directivo de la institución, el periodista [Eduardo] Preve, un tal señor Copelmayer y el Movimiento de Usuarios del CASMU. ¿Qué hay detrás? No lo sé, pero no hay dudas de que lo que intentaron fue desestabilizar a la empresa y te digo por qué: del balance de diez instituciones de salud, solo tres fueron positivos. El nuestro fue positivo. ¿Por qué no salió...