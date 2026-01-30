La senda trazada - Semanario Brecha
El acuerdo Unión Europea-Mercosur, aceptado con críticas

La senda trazada

Victor H. Abelando
30 enero, 2026
En ninguno de los países integrantes del bloque regional hay resistencias a lo firmado en Paraguay. Los críticos lo toman como un dato de la realidad, aunque no dejan de señalar que repite las asimetrías entre los países centrales y los periféricos. La investigadora Natalia Carrau, que ha estudiado las versiones preliminares del acuerdo, sostiene que «no tiene casi que ver con aranceles», sino con «homogeneizar a la baja el tipo de regulaciones que puede poner el Estado a los sectores económicos».

Mario Lubetkin (der.), ministro de Relaciones Exteriores, durante la ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 17 de enero. Presidencia.

Después de la firma en Paraguay del tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó de forma inmediata que a raíz del acuerdo el PBI uruguayo crecería un 1,5 por ciento, que las exportaciones hacia Europa aumentarán un 4 por ciento, que el empleo lo hará en 0,5 por ciento y el salario real, en 1 por ciento. En su cuenta de X, dijo que esas cifras provenían de «estudios preliminares del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]». Pero tales afirmaciones anteceden a cualquier estudio de impacto del TLC, pues el primero de ellos estará pronto en algunas semanas, una vez que se reciba el trabajo encargado al Banco Interamericano de Desarrollo, señaló la licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de Red de Ecología S...

