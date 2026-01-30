La senda trazada

Después de la firma en Paraguay del tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, afirmó de forma inmediata que a raíz del acuerdo el PBI uruguayo crecería un 1,5 por ciento, que las exportaciones hacia Europa aumentarán un 4 por ciento, que el empleo lo hará en 0,5 por ciento y el salario real, en 1 por ciento. En su cuenta de X, dijo que esas cifras provenían de «estudios preliminares del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas]». Pero tales afirmaciones anteceden a cualquier estudio de impacto del TLC, pues el primero de ellos estará pronto en algunas semanas, una vez que se reciba el trabajo encargado al Banco Interamericano de Desarrollo, señaló la licenciada en Ciencias Políticas e investigadora de Red de Ecología S...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate