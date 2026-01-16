Nada color de rosa

Este sábado 17, sobre el mediodía, se firmará en Paraguay el tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La rúbrica del acuerdo comercial será el corolario de una negociación que comenzó hace 25 años y que estuvo plagada de marchas y contramarchas, signadas por los vaivenes políticos en ambos márgenes del océano Atlántico, y que se cristaliza en tiempos geopolíticos aciagos. La ceremonia se realizará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo lugar donde el 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, la carta fundacional del bloque sudamericano. Allí estará el presidente de la república, Yamandú Orsi, quien viajará a Asunción este sábado de mañana, acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lu...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate