TLC con la Unión Europea plantea oportunidades y desafíos para la economía uruguaya

Nada color de rosa

Mauricio Pérez
16 enero, 2026
El Mercosur y la Unión Europea firmarán el largamente negociado tratado de libre comercio. El gobierno uruguayo destaca sus eventuales impactos positivos, mientras el sector empresarial lo considera un hito en la inserción internacional del país. En cambio, el PIT-CNT alerta sobre riesgos e impactos –especialmente en el sector lácteo y en el manufacturero–, que pueden provocar un nuevo proceso de desindustrialización y una reprimarización de la economía nacional.

Petros Mavromichalis (izq.), representante diplomático de la Unión Europea ante Uruguay, saluda al presidente Yamandú Orsi, durante su asunción, en el Palacio Santos, en Montevideo. Presidencia.

Este sábado 17, sobre el mediodía, se firmará en Paraguay el tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La rúbrica del acuerdo comercial será el corolario de una negociación que comenzó hace 25 años y que estuvo plagada de marchas y contramarchas, signadas por los vaivenes políticos en ambos márgenes del océano Atlántico, y que se cristaliza en tiempos geopolíticos aciagos. La ceremonia se realizará en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, el mismo lugar donde el 26 de marzo de 1991 se firmó el Tratado de Asunción, la carta fundacional del bloque sudamericano. Allí estará el presidente de la república, Yamandú Orsi, quien viajará a Asunción este sábado de mañana, acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lu...

Publicado en: Edición 2095 Uruguay
Palabras clave:

