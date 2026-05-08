La solidaridad, esa provocación terrorista - Semanario Brecha
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El ataque de Israel a la Flotilla Global Sumud de ayuda humanitaria

La solidaridad, esa provocación terrorista

Francisco Claramunt
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Tras detener parte de un convoy que llevaba medicinas y alimentos hacia Gaza, Israel mantiene detenidos a dos de sus integrantes, y sus abogados denuncian torturas. La enésima represión contra una tentativa pacífica de hacer valer el derecho internacional presenta un serio desafío al ya sobreexigido aparato de propaganda de Tel Aviv.

Thiago Avila, activista de la Flotilla Global Sumud comparece ante el tribunal de Beersheba, Israel, el 6 de mayo de 2026. AFP, Anadolu, Mostafa Alkharouf.

El brasileño Thiago Ávila y el palestino Saif Abu Keshek siguen detenidos por Israel tras la interceptación de parte de la Flotilla Global Sumud por Israel en las primeras horas del 30 de abril. Se trata de la octava vez en la historia que Israel impide a un convoy marítimo de ayuda humanitaria entrar a Gaza, territorio palestino que ocupa ilegalmente desde 1967. La mayoría de los 175 activistas secuestrados esta vez en aguas internacionales del mar Mediterráneo, frente a la costa de Creta, fueron liberados a las pocas horas en territorio griego. Ávila y Abu Keshek, en cambio, fueron trasladados a una cárcel de Israel, como parte de lo que los críticos de la operación señalan como una estrategia propagandística para vincular a la flotilla civil con el movimiento armado Hamás. La defensa de...

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Publicado en: Edición 2111 Mundo
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