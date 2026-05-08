La solidaridad, esa provocación terrorista

El brasileño Thiago Ávila y el palestino Saif Abu Keshek siguen detenidos por Israel tras la interceptación de parte de la Flotilla Global Sumud por Israel en las primeras horas del 30 de abril. Se trata de la octava vez en la historia que Israel impide a un convoy marítimo de ayuda humanitaria entrar a Gaza, territorio palestino que ocupa ilegalmente desde 1967. La mayoría de los 175 activistas secuestrados esta vez en aguas internacionales del mar Mediterráneo, frente a la costa de Creta, fueron liberados a las pocas horas en territorio griego. Ávila y Abu Keshek, en cambio, fueron trasladados a una cárcel de Israel, como parte de lo que los críticos de la operación señalan como una estrategia propagandística para vincular a la flotilla civil con el movimiento armado Hamás. La defensa de...
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