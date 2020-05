La voz de muchos

En la región colombiana del Cauca los grupos armados irregulares aprovechan la pandemia para imponer el confinamiento a la fuerza. Las comunidades originarias intentan sobrevivir y enfrentar el fuego cruzado del conflicto interno con autonomía y autogestión.

Desde Bogotá

“Cuando te

toca salir de tu casa porque tu vida y tu familia

corren peligro, sabes lo difícil que es esta situación. Además, no poder como

madre acompañar a mis hijos en la pandemia me mortifica”, expresa Patricia a Brecha

con voz quebradiza. Su situación en el confinamiento es “traumática, al ver

tanto sufrimiento que se pasa en medio de la violencia”. Forma parte de una de

las comunidades afrodescendientes más grandes del Valle del Cauca, en el oeste

de Colombia. Actualmente, varios grupos armados controlan las me...