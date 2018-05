La voz salvaje

Mientras contaba la revolución cultural de los sesenta, revolucionó la manera de contarla. Fue partero de un periodismo literario audaz y desprejuiciado, al que desde entonces le cuesta envejecer. Este lunes 14, en Nueva York, murió el penúltimo maestro.

“La última reverencia del hombre del traje blanco.” Con esas palabras titularía Roberto Herrscher su obituario sobre Tom Wolfe. No lo va a hacer. Al menos no al tiro. Tiene que salir en unas horas hacia Viena. También entre aeropuertos están el fundador de Etiqueta Negra, Julio Villanueva Chang (de regreso a Lima), y el director de Gatopardo, Felipe Restrepo Pombo (camino a Londres). La editora de Orsai no. Josefina Licitra está quieta en Madrid, igual que Leila Guerriero. Pero todos se detuvieron en el instante en que se enteraron de l...