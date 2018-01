Las vidas secretas

Hijo del filósofo Julián Marías, a Javier se lo ha tachado de escritor poco español, aunque gran parte de la crítica de su país lo considera uno de los indispensables. Autor prolífico, varias novelas suyas son extraordinarias, y no pocos opinan que merece el Nobel. Sin embargo, es blanco de críticas feroces en las redes sociales por las notas de opinión que publica los domingos en “El País Semanal” sobre temas tan variados como el feminismo, Internet, la supremacía de la selfie, los tropiezos separatistas de Cataluña, el amor excesivo a los perros o el desprecio a la excelencia. Pero Marías, el articulista polémico al que subleva que “contra el criterio de la familia se insista en buscar los restos de García Lorca”, no es el mismo que escribe ficciones, y sus opiniones “incorrectas” no deb...