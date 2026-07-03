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Rendición de cuentas con fondos incrementales: pieza de una reforma a varias puntas

Los equilibristas

Luciano Costabel
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Con partidas adicionales y reasignaciones entre ministerios, el Poder Ejecutivo propone mayores recursos para seguridad, primera infancia, educación y personas en situación de calle. Entre las medidas más importantes figuran la duplicación y la unificación de las transferencias para hogares con niños menores de 3 años, pero los incrementos quedan cortos respecto a las demandas de los organismos de educación y las expectativas del Plan Calle. La iniciativa procura compatibilizar el equilibrio de las cuentas públicas con un conjunto de reformas económicas en distintas direcciones.

Carolina Cosse, vicepresidenta de la república, y Gabriel Oddone, ministro de Economía, durante la entrega del Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal Ejercicio 2025, el 30 de junio. Focouy, Leonardo Carreño.

El presupuesto aprobado para el quinquenio había resultado más austero de lo esperado y los recursos destinados para abordar los problemas sociales más acuciantes –aquellos enfatizados durante la campaña electoral– no parecían suficientes. El equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había elaborado el proyecto sobre la base de una premisa: el deterioro de las cuentas públicas heredadas era mayor al previsto y, por tanto, el margen para expandir el gasto era, también, considerablemente más estrecho. La apuesta del gobierno se centró entonces en alcanzar un equilibrio fiscal, mientras procuraba crear las condiciones para acelerar el crecimiento de la economía. La expectativa era que una mayor actividad generaría ingresos adicionales y ampliaría el espacio par...

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Publicado en: Edición 2119 Uruguay
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