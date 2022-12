Los inocentes

«Puedo decir lo que yo hago. En general, si no conozco el nombre, el personaje o el autor al que está haciendo referencia el entrevistado, pregunto. Preguntar también puede llevar a errores porque, a veces, el que contesta cree que sabe o que no sabe y no se anima a decírtelo.»1

M. E. G.

Formada en Derecho, la carrera de María Esther Gilio (Montevideo, 1922-2011) en el periodismo comienza casi por casualidad: el crítico de cine José Carlos Álvarez, luego de una conversación sobre arte, le sugiere escribir sobre el pintor Alfredo de Simone. Pero, en lugar de escribir una crítica de arte, Gilio recurre a la entrevista. Así, se dedica a encontrar a las personas que lo conocieron para que sean ellas las que hablen acerca de su obra. La crónica, publicada por primera vez en el diario&nbs...