Maestro Carlo Ginzburg - Semanario Brecha
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Una semblanza

Maestro Carlo Ginzburg

Julieta de León
26 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Figura insoslayable de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, escritor excepcional, productor de preguntas originales y asombrosas; maestro de generaciones de historiadores.

Carlo Ginzburg. lafionda.org.

Nació el 15 de abril de 1939, en el seno de una familia de intelectuales comprometidos con los asuntos de su tiempo. Natalia Ginzburg, su madre, fue una reconocida escritora y la primera traductora al italiano de las obras de Marcel Proust. Su padre, Leone Ginzburg, había emigrado a Italia desde Odesa y se dedicó a la filología y la docencia de literatura rusa, además de cofundar la reconocida editorial Einaudi. Su militancia antifascista marcó inestables derroteros para toda la familia hasta que, en 1943, fue capturado por la Gestapo, muriendo en la prisión Regina Coeli de Roma unos meses después a causa de las torturas. Su hijo Carlo no había cumplido aún 5 años. Fue temprano e intenso el encuentro de Ginzburg con la literatura, y también determinante en su decisión de estudiar historia....

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Publicado en: Edición 2118 La lupa
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