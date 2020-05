Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen

Desde Córdoba, Andalucía

Yo tendría 6

o 7 años. Julio Anguita vivía en el edificio de

enfrente al nuestro, en un humilde barrio obrero de la Córdoba de principios de

la década del 80. Mi padre y él paseaban durante horas con las manos en la

espalda, se paraban cada dos pasos, y yo me desesperaba y me aburría. Se metían

en un viejo café llamado El Cisne Verde hasta las tantas y los hijos de Julio,

nosotros y otros tantos jugábamos sentados en el suelo hasta bien tarde en las

noches de verano.

En el barrio se notaba que algo

pasaba, que la gente humilde estaba empoderada. Yo no sabía nada del mundo de

esos adultos con barbas enormes que no paraban de fumar, pero me gustaba pensar

que el alcalde vivía en nuestro barrio, que era el vecino de un barrio humilde

y amigo de mis padres. Eso ...