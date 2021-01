Medias tintas

Una victoria a medias fue lo que obtuvo el fundador de Wikileaks el lunes 4 ante el tribunal de Old Bailey, de Londres. La jueza Vanessa Baraitser rechazó el pedido de extradición formulado por Estados Unidos contra el australiano, pero no lo hizo por el fondo del asunto (los 18 cargos de espionaje y conspiración formulados por los representantes del gobierno de Donald Trump), sino únicamente por razones sanitarias: el australiano, estimó la magistrada, está en tan malas condiciones de salud física y mental que no soportaría la detención en una prisión de alta seguridad estadounidense y podría suicidarse. «En una situación de total aislamiento, el procedimiento descrito por Estados Unidos no evitaría el suicidio de Julian Assange y, por lo tanto, considero que la extradición sería op...